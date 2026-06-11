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rupor.md logorupor
11 Iunie 2026, 23:30
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În Capitală a început reparația Scuarului Consiliului Europei

În sectorul Buiucani a început reparația Scuarului Consiliului Europei, a anunțat Primăria Chișinău.

În Capitală a început reparația Scuarului Consiliului Europei.
În Capitală a început reparația Scuarului Consiliului Europei.

Acesta este situat între străzile Alexei Mateevici și Mihail Kogălniceanu, transmite rupor.md.

Primăria a anunțat că în parc vor fi amenajate alei pietonale, va fi reînnoit sistemul de iluminat, vor fi instalate mobilier urban nou și vor fi puse în ordine spațiile verzi.

Pe aleea centrală este prevăzută amenajarea unor zone de odihnă, printre care și mese pentru șah și dame.

„Acest parc a fost neglijat mulți ani, iar eu mă bucur că acum reușim să-i redăm viața”, a declarat primarul Chișinăului, Ion Ceban.

Sursă
rupor.md logorupor
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