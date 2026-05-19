În Capitală a început a doua etapă de înscriere în clasa întâi.

Cererea poate fi depusă până pe 29 mai inclusiv prin intermediul platformei online specializate, informează Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a capitalei Moldovei, transmite rupor.md.

În cadrul primei etape au fost depuse aproximativ 8.600 de cereri. În prezent, peste 3.000 de copii au fost deja înscriși în școlile de stat din oraș. Totodată, peste 4.400 de cereri au fost amânate pentru a doua etapă, 237 de solicitări au fost respinse, iar 481 de cereri au fost retrase de părinți.

În cea de-a doua etapă, care a început, sunt disponibile 6.524 de locuri pentru viitorii elevi de clasa întâi. Distribuția pe tipuri de învățământ este următoarea:

Clase obișnuite: 5.246 locuri;

Clase cu profil artistic: 887 locuri;

Clase cu program educațional alternativ: 228 locuri;

Clase cu învățământ bilingv: 85 locuri;

Clase sportive: 78 locuri.

Autoritățile municipale precizează că în această etapă pot depune documente: