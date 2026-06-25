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25 Iunie 2026, 10:50
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În bagajele pasagerilor de la aeroport au fost descoperite valută și aur nedeclarate

Angajații Poliției de Frontieră și Vămii au descoperit la Aeroportul Internațional Chișinău mai multe tentative de scoatere din Republica Moldova a unor sume de bani și valori nedeclarate.

În bagajele pasagerilor de pe aeroport au fost descoperite valută și aur nedeclarate.
În bagajele pasagerilor de pe aeroport au fost descoperite valută și aur nedeclarate.

Potrivit informațiilor, primul caz a fost înregistrat pe zborul Chișinău – Londra. În timpul controlului bagajelor, autoritățile au găsit în bagaj 30.000 de lire sterline, care nu au fost declarate conform legislației.

Suma aparținea unei femei de 66 de ani, care nu este rezidentă a țării. Banii au fost confiscați, iar cazul este în curs de examinare de către Serviciul Vamal.

Pe zborul Chișinău – Dubai, inspectorii au descoperit un lingou de aur de 50 de grame în bagajul de mână al unei femei de 44 de ani, care nu este rezidentă a țării, ascuns printre obiectele personale.

Un alt caz a fost înregistrat pe zborul Chișinău – Varșovia. În bagajul unui cetățean al Republicii Moldova de 44 de ani au fost găsite 11 monede, presupus aur, și o piatră, presupus prețioasă, care nu au fost declarate autorităților vamale.

În toate cele trei cazuri, bunurile și mijloacele financiare au fost confiscate și pot fi supuse confiscării. Totodată, persoanele care au comis încălcările riscă să fie sancționate conform Codului contravențional.

Poliția de Frontieră reamintește călătorilor că, la trecerea frontierei, este necesar să declare banii și bunurile care depășesc limitele stabilite de lege.

În bagajele pasagerilor de la aeroport au fost descoperite valută și aur nedeclarate

În bagajele pasagerilor de la aeroport au fost descoperite valută și aur nedeclarate

În bagajele pasagerilor de la aeroport au fost descoperite valută și aur nedeclarate

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