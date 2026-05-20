theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
20 Mai 2026, 19:27
4 186
Copiază linkul
Link copiat

În 130 de localități din țară va fi sărbătorit Hramul: Poliția vine cu recomandări

Joi și vineri, în 130 de localități din țară va fi sărbătorit hramul. Evenimentele vor aduna un număr mare de persoane în spațiile publice și vor intensifica traficul pe drumurile naționale.

În 130 de localități din țară va fi sărbătorit Hramul: Poliția vine cu recomandări.
În 130 de localități din țară va fi sărbătorit Hramul: Poliția vine cu recomandări.

Pentru siguranța cetățenilor și menținerea ordinii publice, polițiștii vor fi prezenți în teren pe parcursul ambelor zile, transmite noi.md.

Oamenii legii recomandă participanților să respecte ordinea publică, să evite conflictele și comportamentul agresiv, să supravegheze copiii și să fie atenți la bunurile personale.

Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de trafic, să nu urce la volan sub influența alcoolului și să manifeste răbdare și prudență sporită.

În cazul unor situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat numărul 112.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici