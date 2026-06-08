Importatorii de produse petroliere din Moldova nu sunt pregătiți pentru crearea rezervelor strategice.

Deși conceptul este susținut, reprezentanții companiilor importatoare avertizează că termenele stabilite pentru implementare sunt nerealiste, iar lipsa infrastructurii de depozitare face legea practic imposibil de realizat în forma sa actuală, transmite logos-pres.md.

Termene

În cadrul audierilor publice pe platforma Comisiei pentru economie, buget și finanțe, reprezentantul companiei Rompetrol Moldova, Dumitru Josanu, a declarat că în prezent compania nu dispune de capacitățile de depozitare necesare pentru păstrarea volumelor cerute.

„Nu sunt sigur că toate companiile petroliere sunt pregătite pentru o astfel de sarcină. Ca entitate separată, Rompetrol Moldova nu deține capacitățile necesare pentru depozitarea unor astfel de volume de produse petroliere. Acesta este primul și cel mai dificil pas cu care ne confruntăm. A doua problemă este termenul extrem de scurt.

În versiunea anterioară a proiectului era prevăzută o perioadă de grație de opt ani de la aderarea Moldovei la UE. Acum, în document este indicat un alt termen, până în 2034, ceea ce reprezintă o limitare foarte strictă. Este necesar să se ia în considerare condiții realiste, pentru ca agenții economici să-și poată îndeplini obligațiile”, a subliniat Josanu.

Infrastructura

Mai mult, găsirea unor terenuri care să corespundă standardelor pentru construirea de noi depozite petroliere rămâne o provocare serioasă.

„Rompetrol Moldova are nevoie de un depozit nou pentru stocarea unor volume uriașe de produse petroliere, iar principala noastră problemă este găsirea unui teren care să îndeplinească toate cerințele pentru construirea unui astfel de obiect. Ne-am adresat de mai multe ori Ministerului Energiei pentru ajutor în selectarea terenului și, eventual, pentru solicitarea unor subvenții de stat pentru realizarea acestui proiect. În lipsa unei infrastructuri adecvate, nu putem garanta respectarea legii.”

Calcule

Diana Trohin, reprezentanta companiei Siento SRL, a atras atenția asupra aspectelor financiare ale proiectului:

„Toate calculele privind contribuțiile se bazează pe datele din 2024, care nu mai sunt actuale. Cheltuielile pentru infrastructură și achiziția produsului, la nivelul actual al compensațiilor, creează un bilanț negativ pentru companii. Propunem ajustarea acestor contribuții în conformitate cu prețurile actuale de piață.”

Ecaterina Plăcintă (Petrom Moldova) a salutat inițiativa, menționând inevitabilitatea adoptării acesteia, dar a subliniat necesitatea unei analize suplimentare a consecințelor fiscale. Ea a cerut elaborarea unui cadru normativ compatibil cu practicile europene, în special în ceea ce privește regimul fiscal și depozitarea accizelor pentru resurse energetice.

Esența

Proiectul de lege, recent aprobat în prima lectură, obligă Republica Moldova să mențină rezerve de combustibil echivalente cu cel puțin 90 de zile de import net sau 61 de zile de consum intern.

Acest mecanism „hibrid” impune responsabilitatea atât unei structuri de stat centralizate (care urmează să fie creată), cât și importatorilor privați, care sunt obligați să asigure depozitarea unor volume semnificative de produse petroliere. Finanțarea acestui mecanism se preconizează a fi realizată printr-o contribuție țintită, inclusă în prețul combustibilului la stațiile PECO.

Autoritățile argumentează necesitatea asigurării securității naționale. Sectorul privat este de acord, dar insistă asupra revizuirii proiectului, inclusiv a costurilor, ținând cont de realitățile economice actuale, pentru a evita destabilizarea pieței.