Ilan Șor plănuiește să construiască în Rusia parcul de distracții „Povestea din Kursk”.

Ilan Șor, condamnat în lipsă în Moldova în dosarul „frauda bancară”, a decis să investească în construcția unui parc de distracții în regiunea rusă de la granița cu Ucraina.

După cum a declarat guvernatorul regiunii Kursk, Alexandr Hinshtein, la o întâlnire cu el pe 28 iunie la Moscova, Șor a fost de acord să finanțeze, în calitate de investitor principal, construcția parcului de recreere și educație pentru familie „Povestea din Kursk”, transmite tv8.md.

Potrivit informațiilor, Șor a participat la negocieri în calitate de director general al companiei „A7” (folosită pentru operațiuni cu criptomonede în scopul ocolirii sancțiunilor împotriva Rusiei). Ședința cu antreprenorii a avut loc la Moscova, o parte dintre participanți fiind conectați prin videoconferință. Compania lui Șor, „A7”, a preluat cheltuielile pentru construcția obiectivului.

Conform guvernatorului regiunii Kursk, acordul privind construcția parcului a fost semnat în iunie, la forumul economic de la Sankt Petersburg, între regiunea Kursk, precum și companiile sancționate „A7” și „Promsviazbank” (PSB). Pe site-ul „A7” este indicat că compania, PSB și regiunea Kursk au încheiat un „acord tripartit de cooperare în domeniul dezvoltării socio-economice a regiunii”.

Parcul este planificat să fie construit în zona Krutoi Log. Autoritățile ruse susțin că planul general este deja gata, iar documentația de proiect este în faza finală. Finanțarea construcției trebuie „să fie realizată integral de către investitor”.

În proiect sunt prevăzute 25 de atracții, un sat etnografic, spații educaționale, un muzeu al jucăriilor, zone pentru ateliere pentru copii, o zonă sportivă, karting, circ, scenă de concerte și alte obiective. De asemenea, se ia în considerare posibilitatea integrării personajelor și poveștilor „Soiuzmultfilm”. Construcția, conform planurilor autorităților ruse, ar trebui să înceapă în 2026.