IGSU: Numărul corturilor pentru protecția împotriva căldurii va fi mărit.

Peste 3 500 de persoane au beneficiat, în ultimele două zile, de asistență în cele 18 puncte de reabilitare anticaniculă, instalate în mai multe localități din țară.

În această perioadă, salvatorii au distribuit cetățenilor 1 133 de litri de apă potabilă. Inspectoratul General pentru Situații de urgență (IGSU) a anunțat că pentru siguranța populației, numărul corturilor anticaniculă va fi extins, urmând a fi funcționale 39 de puncte de reabilitare în 30 de raioane ale țării, transmite moldpres.md.

Potrivit IGSU, doar pe parcursul zilei de luni, 29 iunie, 2 447 de persoane s-au adresat la cele 18 puncte de reabilitare anticaniculă amenajate în municipiul Chișinău și în raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Cahul, Cimișlia, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova și Taraclia. Persoanele au beneficiat de apă potabilă, asistență și un spațiu sigur pentru protecție împotriva temperaturilor ridicate.

Punctele de reabilitare anticaniculă vor funcționa și pe parcursul zilei de 30 iunie, pentru acordarea asistenței persoanelor aflate în aer liber în perioada caniculară. Pentru siguranța populației, vor fi instalate 39 de puncte de reabilitare în 30 de raioane ale țării.

Punctele de reabilitare anticaniculă au fost instalate începând cu 28 iunie 2026, în scopul prevenirii și diminuării riscurilor generate de temperaturile extreme. Pentru asigurarea funcționării acestora sunt antrenați 24 de angajați, cu 16 unități de tehnică.

IGSU îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție pe timp de caniculă, să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice. În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

Republica Moldova se află sub Cod galben, portocaliu și roșu de caniculă, valabile până pe 1 iulie. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până la +41 de grade Celsius. Totodată, temperaturile minime nu vor coborî sub 20°C, caracteristică specifică nopților tropicale.