IGSU: Există risc de inundații locale din cauza ploilor.

În țară sunt în vigoare Codurile Galben și Portocaliu de pericol hidrologic. Potrivit specialiștilor, din cauza ploilor sunt posibile scurgeri semnificative pe versanți, torenți, pârâuri și viituri rapide pe râurile mici, transmite rupor.md.

De asemenea, nu sunt excluse inundații locale și creșteri ale nivelului apei. Pe unele râuri mici este posibilă depășirea cotelor de inundație.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să fie prudenți, să evite traversarea cursurilor de apă și să nu se afle în zone cu risc de inundații. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite apropierea de râuri și de locurile unde pot apărea viituri rapide.

Părinții sunt îndemnați să supravegheze copiii și să nu le permită să se joace în apropierea apei.

Administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare sunt îndemnați să monitorizeze atent starea barajelor, digurilor și căile de evacuare a apei, precum și să asigure funcționarea sistemelor de drenaj. În caz de apariție a riscurilor sau deteriorare a infrastructurii hidrotehnice, aceștia trebuie să informeze prompt autoritățile.

Autoritățile locale au fost îndemnate să monitorizeze zonele vulnerabile și să ia măsuri, dacă este necesar, pentru prevenirea consecințelor.

IGSU a declarat că continuă monitorizarea situației hidrologice. În caz de pericol, cetățenii sunt rugați să apeleze la numărul de urgență 112.