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rupor.md logorupor
3 Iunie 2026, 17:51
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IGSU continuă intervențiile pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale care au afectat întreaga țară

Ploile au crescut volumul de muncă al serviciilor de urgență în mai multe regiuni ale Moldovei. În raionul Ungheni, satul Vulpești, salvatorii au intervenit pentru a evacua apa care a inundat subsolul unei case de locuit.

IGSU continuă intervențiile pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale care au afectat întreaga țară.
IGSU continuă intervențiile pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale care au afectat întreaga țară.

Paralel cu aceasta, echipele mobile au efectuat patru intervenții în raioanele Cimișlia, Criuleni și Taraclia, unde au tăiat și au îndepărtat copacii căzuți, transmite rupor.md.

O atenție deosebită este acordată acum orașului Strășeni. Salvatorii monitorizează atent nivelul apei în râul Bâc, care a început să crească ușor. Apa nu a ajuns încă la nivel critic, dar în oraș au fost deja instalate pompe puternice și au început urgent să curețe canalele de drenaj în zonele cu risc, pentru a preveni inundațiile în sectorul rezidențial.

În prezent, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu a înregistrat revărsări ale râurilor sau inundații în localități. Toate subdiviziunile au fost trecute în regim de alertă sporită în cazul înrăutățirii vremii, iar cetățenii sunt rugați să fie extrem de prudenți și să respecte cu strictețe indicațiile serviciilor de urgență.

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