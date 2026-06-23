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moldova1.md logomoldova1
23 Iunie 2026, 16:51
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IGSU a identificat două posibile cauze ale incendiului de pe strada Melestiu din Chișinău

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avansează două ipoteze ale incendiului declanșat în după-amiaza zilei de 22 iunie într-un bloc de locuit de pe strada Melestiu din Chișinău.

IGSU a identificat două posibile cauze ale incendiului de pe strada Melestiu din Chișinău.
IGSU a identificat două posibile cauze ale incendiului de pe strada Melestiu din Chișinău.

Potrivit Laboratorului Experimental Antiincendiar, experții iau în calcul producerea unui scurtcircuit în rețeaua electrică și nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în timpul executării lucrărilor cu foc deschis, transmite moldova1.md.

Cercetările au fost inițiate imediat după lichidarea incendiului, iar în urma investigațiilor efectuate la fața locului s-a stabilit că focarul s-a dezvoltat la nivelul acoperișului clădirii.

Acoperișul imobilului era construit în două pante și era alcătuit din plăci de polipropilenă, plăci fibrolemnoase și un strat de ruberoid.

În urma incendiului au fost distruse elementele constructive ale acoperișului, precum și două apartamente, cu o suprafață totală de aproximativ 130 de metri pătrați.

„Cauza finală a producerii incendiului urmează a fi stabilită de organele de resort, în urma continuării investigațiilor și a expertizelor de specialitate”, precizează IGSU.

La stingerea incendiului au intervenit 37 de salvatori și pompieri, cu zece autospeciale. Incendiul a putut fi lichidat după mai bine de șase ore. Victime nu au fost înregistrate.

Sursă
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