IGP, detalii despre tragedia de la Sângerei: Cum s-a produs accidentul în care au murit doi polițiști.

Cei doi polițiști care și-au pierdut viața în tragicul accident din 23 iunie 2026, produs în localitatea Grigorăuca, raionul Sângerei, se aflau pe acostament în momentul impactului.

Autospeciala de serviciu era staționată regulamentar și avea semnalele luminoase pornite, a transmis Inspectoratul General al Poliției într-un răspuns oficial oferit redacției noi.md.

Tragedia readuce în discuție riscurile majore la care sunt expuși oamenii legii în timpul misiunilor de monitorizare a traficului rutier.

Potrivit Secției comunicare și protocol a IGP, activitatea polițiștilor este reglementată de un ansamblu de legi și proceduri interne, însă factorul de risc rămâne imprevizibil.

„Activitatea polițistului, prin natura atribuțiilor conferite de lege, presupune exercitarea permanentă a unor misiuni în condiții de risc sporit pentru viața și sănătatea sa (...). În exercitarea acestor atribuții, polițistul este expus unor riscuri generate atât de traficul rutier, cât și de acțiunile intenționate sau neintenționate ale participanților la trafic”, au precizat reprezentanții IGP.

Solicitat de redacție să clarifice normele privind amplasarea echipajelor rutiere, Inspectoratul a subliniat că decizia îi aparține agentului constatator aflat la fața locului.

Legislația actuală din Republica Moldova nu stabilește reguli rigide privind distanța față de fluxul de trafic.

„Legislația în vigoare nu stabilește expres distanțe minime prestabilite privind poziționarea autospecialei de serviciu, a vehiculului verificat sau a polițiștilor față de fluxul de trafic. Aceste aspecte sînt apreciate de către polițist în funcție de configurația locului, condițiile de trafic și nivelul de risc existent”, se arată în document.

Totodată, instituția nu a oferit detalii complete despre ordinele și procedurile operaționale interne.

IGP a invocat restricțiile legale privind accesul la informație, explicând că divulgarea acestor tactici ar putea afecta eficiența misiunilor viitoare și ar putea pune în pericol siguranța personalului. Pentru reducerea riscurilor pe trasee, polițiștii dispun de echipamente speciale de protecție.

Utilizarea vestelor reflectorizante, a bastoanelor luminoase și a semnalelor speciale ale autospecialelor este obligatorie, însă modul concret de aplicare depinde de evaluarea făcută de fiecare echipaj, în funcție de natura intervenției. IGP mai dă asigurări că angajații beneficiază de instruiri inițiale și periodice, precum și de aplicații practice pentru gestionarea situațiilor de criză.

Accidentul din raionul Sângerei rămâne sub investigație, urmând să fie stabilite toate circumstanțele care au dus la moartea celor doi polițiști aflați la datorie. Tragedia s-a produs în noaptea de 23 iunie 2026, pe traseul R-6, în localitatea Grigoreuca din raionul Sîngerei.

Doi polițiști de patrulare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost loviți violent de un automobil în timp ce se aflau în afara mașinii de poliție, pe marginea carosabilului. Autospeciala cu care se deplasau era staționată regulamentar pe acostament și avea girofarurile pornite.

În urma impactului extrem de puternic, ambii oameni ai legii au suferit leziuni incompatibile cu viața și au decedat la fața locului. Cazul a provocat numeroase reacții în societate și a readus în atenție problema siguranței polițiștilor pe drumurile publice din Republica Moldova.