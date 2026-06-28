IGP avertizează părinții: Vara crește riscul căderii copiilor de la ferestre.

Polițiștii îndeamnă părinții să monitorizeze strict copiii pentru a evita incidentele tragice cu implicarea minorilor căzuți de la ferestre.

Avertizarea este făcută în contextul caniculei, perioadă în care crește riscul producerii unor cazuri nefaste, informează moldpres.md.

Solicitată de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Oxana Todiriță, a recomandat părinților să închidă toate ferestrele, chiar dacă nu sunt lângă copil timp de câteva minute.

„În sezonul cald, mulți părinți uită că o fereastră deschisă poate fi fatală pentru un copil. Dacă geamurile sunt deschise, micuții sunt curioși și tentați să urce și să privească afară. De aceea, este foarte important să le explicați copiilor, chiar dacă au încă o vârstă fragedă, pericolul ferestrelor deschise. Nu arătați niciodată copilului cum se deschide geamul. La fel, este important să nu lăsați niciodată singur în apartament un copil care doarme”, a subliniat Oxana Toderiță.

De asemenea, este necesar să fiți atenți la plasele de țânțari - copiii se sprijină pe ele și cad. O altă recomandare pentru părinți este să mute tot mobilierul departe de ferestre, astfel încât cei mici să nu poată ajunge la acestea.

„Blocați ferestrele cu utilaje speciale, instalați zăbrele sau blocați mânerele. Sunt o mulțime de producători care propun diferite metode. Dacă nu puteți instala acum echipamentul de asigurare, puteți pur și simplu să scoateți cu ușurință șuruburile care fixează mânerele. Dacă instalați zăbrele la dimensiunea completă a ferestrei ar trebui să existe o modalitate de a o deschide rapid în caz de incendiu”, a afirmat Oxana Toderiță.

În perioada sezonului cald, oamenii legii desfășoară acțiuni de informare privind măsurile de prevenire a căderii copiilor de la înălțime. Polițiștii subliniază că astfel de tragedii pot fi evitate prin respectarea măsurilor de siguranță și supravegherea permanentă a minorilor.