18 Mai 2026, 08:47
IGP a înregistrat 12 încălcări în timpul alegerilor locale
Duminică, 17 mai, în 12 localități din Moldova au avut loc alegeri locale și referendumuri.
La alegeri au funcționat 40 de secții de votare, scrie rupor.md.
Pe parcursul zilei, la subdiviziunile teritoriale ale Poliției au fost înregistrate 12 sesizări privind incidente și presupuse încălcări ale legislației electorale, inclusiv:
- 2 cazuri de agitație electorală înregistrate în raionul Taraclia;
- 2 cazuri de agitație electorală pe rețelele sociale înregistrate în raionul Cantemir;
- 2 cazuri de fotografiere a buletinului de vot înregistrate în raioanele Orhei și Ialoveni;
- 2 cazuri de transport organizat al alegătorilor înregistrate în raioanele Orhei și Cantemir;
- 4 cazuri legate de alte incidente și presupuse încălcări, înregistrate în raioanele Ialoveni, Orhei și Cantemir.