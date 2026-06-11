Igor Grosu face apel către autoritățile locale să ia măsuri urgente împotriva inundațiilor.

În legătură cu avertismentele meteorologice și pagubele cauzate de precipitațiile din ultima perioadă, președintele a îndemnat primarii și președinții raionelor să mobilizeze resursele disponibile pentru curățarea și desfundarea canalelor de scurgere a apei, transmite moldpres.md.

„Mă adresez tuturor primarilor și președinților de raioane. Ați văzut prognoza pentru acest weekend. Este necesar să curățați urgent toate canalele care se află pe teritoriul localităților noastre. Aveți resurse, puteți mobiliza tehnica, inclusiv cu sprijinul agenților economici. Trebuie să facem asta acum, pentru a nu plăti mai târziu un preț mai mare”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit lui, multe dintre problemele care apar după ploile torențiale ar putea fi prevenite prin întreținerea corespunzătoare a infrastructurii de drenaj și a canalelor de scurgere a apei.

„Nu este corect să așteptăm de fiecare dată ca Ministerul Mediului sau alte instituții centrale să vină și să rezolve aceste probleme. Canalele se află pe teritoriul autorităților locale și trebuie întreținute permanent”, a afirmat președintele Parlamentului.

Grosu a amintit că în ultimii ani statul a alocat fonduri pentru lucrări de curățare în mai multe localități care suferă frecvent de inundații, inclusiv în zona Botna, unde lucrările trebuie continuate. De asemenea, a menționat intervențiile din Rădeni, unde autoritățile au acționat și după precipitațiile recente.

Președintele a cerut evaluarea operativă a pagubelor cauzate de vremea nefavorabilă și transmiterea datelor către comisiile locale și raionale pentru situații excepționale.

„Trebuie să acționăm și să efectuăm evaluările necesare. Pagubele trebuie prezentate mai întâi comisiilor locale, apoi celor raionale și instituțiilor responsabile”, a spus Grosu.

Potrivit acestuia, ploile puternice au afectat și proiectele de infrastructură finanțate în cadrul programelor guvernamentale de dezvoltare locală, unele dintre ele necesitând deja lucrări de refacere.

„Foarte multe proiecte de infrastructură, susținute de programele de stat, au fost afectate în localitățile lovite de inundații. Acum va trebui să intervenim pentru a le reface”, a subliniat oficialul.

Igor Grosu a insistat asupra necesității măsurilor preventive și a avertizat că blocarea albiilor apelor sau construirea neautorizată a unor obstacole poate agrava consecințele precipitațiilor abundente.

„Trebuie să anticipăm și să prevenim. Acolo unde există canale și scurgeri, acestea nu trebuie blocate. Este important să respectăm regulile și să evităm intervențiile care pot crește riscul de inundații”, a concluzionat președintele.

Ploile torențiale din 6 și 7 iunie au cauzat pagube semnificative în mai multe raioane ale țării, cele mai afectate fiind localitățile Puhoi, Țipala, Gangura și Cărbuna din raionul Ialoveni.

De asemenea, în raionul Strășeni au fost afectate localitățile Voinova, Chirianca, Onești, Rassvet, Greblești și orașul Strășeni, unde au fost înregistrate gospodării inundate și drumuri blocate. Cele mai multe intervenții ale salvatorilor au fost consemnate și în satul Gribova din raionul Drochia, unde apa a inundat casele de locuit, beciurile și anexele gospodărești. În total, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a înregistrat 65 de solicitări de intervenție în zece raioane ale țării.