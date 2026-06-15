Reamintim că pe 15 mai președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind procedura simplificată de acordare a cetățeniei ruse locuitorilor din Transnistria. Documentul permite străinilor cu vârsta peste 18 ani, capabili de exercițiu și care locuiesc permanent în Transnistria să parcurgă procedura de obținere a cetățeniei ruse printr-un regim simplificat, scrie kommersant.ru.

Ignatiev a menționat că decretul semnat de președintele rus „are o importanță strategică pentru securitatea și protecția socială a locuitorilor din Transnistria în condițiile instabilității regionale”.