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kommersant.ru logokommersant
15 Iunie 2026, 16:37
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Ignatiev: Locuitorii din Transnistria au depus peste 50.000 de cereri pentru cetățenia Rusiei

Locuitorii Transnistriei au depus peste 50.000 de cereri pentru obținerea cetățeniei ruse, a anunțat șeful Ministerului de Externe al regiunii necontrolate, Vitali Ignatiev.

Ignatiev: Locuitorii din Transnistria au depus peste 50.000 de cereri pentru cetățenia Rusiei.
Ignatiev: Locuitorii din Transnistria au depus peste 50.000 de cereri pentru cetățenia Rusiei.

Reamintim că pe 15 mai președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind procedura simplificată de acordare a cetățeniei ruse locuitorilor din Transnistria. Documentul permite străinilor cu vârsta peste 18 ani, capabili de exercițiu și care locuiesc permanent în Transnistria să parcurgă procedura de obținere a cetățeniei ruse printr-un regim simplificat, scrie kommersant.ru.

Ignatiev a menționat că decretul semnat de președintele rus „are o importanță strategică pentru securitatea și protecția socială a locuitorilor din Transnistria în condițiile instabilității regionale”.

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