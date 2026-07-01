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rupor.md logorupor
1 Iulie 2026, 18:49
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Ialoveni și Sociteni își unesc primăriile: Guvernul va aloca peste 54 milioane lei pentru dezvoltare

Orașul Ialoveni și satul Sociteni își unesc administrațiile în cadrul unei reforme ample a administrației publice locale. Datorită acestei fuziuni, localitățile vor primi de la Guvern un bonus financiar de peste 54 milioane lei.

Ialoveni și Sociteni își unesc primăriile: Guvernul va aloca peste 54 milioane lei pentru dezvoltare.
Ialoveni și Sociteni își unesc primăriile: Guvernul va aloca peste 54 milioane lei pentru dezvoltare.

„Există proiecte pe care localitatea le poate realiza singură. Dar există și unele care necesită o primărie puternică, pregătită să gestioneze investiții mari”, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexandru Buzu, transmite rupor.md.

Banii alocați vor fi acordați sub formă a trei stimulente de stat. Autoritățile locale îi vor direcționa către:

  • modernizarea infrastructurii;

  • creșterea calității serviciilor comunale și publice.

Procesul de fuziune (amalgamare) a unităților administrativ-teritoriale a cuprins deja întreaga republică:

  • 790 de primării din întreaga țară sunt deja implicate în procesul de unificare;

  • peste 400 de decizii privind începerea fuziunii au fost oficial aprobate la nivel național.

Pregătirile pentru reformă au început în ianuarie anul curent. Înainte de adoptarea modificărilor legislative, Parlamentul a organizat consultări ample, la care au participat peste 4.500 de primari și localnici. Noua lege simplifică considerabil procedurile juridice pentru fuziunea administrațiilor.

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