Ialoveni și Sociteni își unesc primăriile: Guvernul va aloca peste 54 milioane lei pentru dezvoltare.

Orașul Ialoveni și satul Sociteni își unesc administrațiile în cadrul unei reforme ample a administrației publice locale. Datorită acestei fuziuni, localitățile vor primi de la Guvern un bonus financiar de peste 54 milioane lei.

„Există proiecte pe care localitatea le poate realiza singură. Dar există și unele care necesită o primărie puternică, pregătită să gestioneze investiții mari”, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexandru Buzu, transmite rupor.md.

Banii alocați vor fi acordați sub formă a trei stimulente de stat. Autoritățile locale îi vor direcționa către:

modernizarea infrastructurii;

creșterea calității serviciilor comunale și publice.

Procesul de fuziune (amalgamare) a unităților administrativ-teritoriale a cuprins deja întreaga republică:

790 de primării din întreaga țară sunt deja implicate în procesul de unificare;

peste 400 de decizii privind începerea fuziunii au fost oficial aprobate la nivel național.

Pregătirile pentru reformă au început în ianuarie anul curent. Înainte de adoptarea modificărilor legislative, Parlamentul a organizat consultări ample, la care au participat peste 4.500 de primari și localnici. Noua lege simplifică considerabil procedurile juridice pentru fuziunea administrațiilor.