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Infotag.md logoInfotag
5 August 2026, 14:52
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Hidrocentrala de la Dubăsari menține evacuarea apei în volum de 85 de metri cubi pe secundă

Hidrocentrala de la Dubăsari continuă să mențină un regim stabil de funcționare și după reducerea evacuării de apă a Centralei hidroelectrice Novodnestrovsk (Ucraina) la 80 de metri cubi pe secundă.

Hidrocentrala de la Dubăsari menține evacuarea apei în volum de 85 de metri cubi pe secundă.
Hidrocentrala de la Dubăsari menține evacuarea apei în volum de 85 de metri cubi pe secundă.

Despre aceasta a anunțat pentru presa din stânga Nistrului inginerul-șef al stației de la Dubăsari, Alexei Salamatin, transmite infotag.md.

Potrivit acestuia, consumul mediu zilnic de apă a Nistrului prin nodul hidrotehnic constituie în prezent aproximativ 85 metri cubi pe secundă. Valoarea exactă depinde de graficul de producere a energiei electrice, care este stabilit de operatorul sistemului - „Dnestrenergo”.

„Noi încercăm să facem astfel încât nivelul în lacul de acumulare dinainte de hidrocentrala de la Dubăsari să rămână neschimbat sau să fluctueze în limite nesemnificative. Pornind de la acest lucru, câtă apă ne ajunge, tot atâta trecem pe parcursul unei zile”, a menționat Salamatin. 

El a comunicat că, cu o zi înainte, dimineața, nivelul apei în lacul de acumulare era de 27,97 metri pe sistemul baltic de cote, ceea ce corespunde practic nivelului normal de baraj. În regimul actual de funcționare, puterea hidrocentralei de la Dubăsari este de aproximativ 12 MWh.

Majorarea debitului de apă prin nodul hidrotehnic este posibilă „doar la decizia „Dnestrenergo” și depinde de volumul afluxului de apă, care, la rândul său, este determinat de situația hidrologică de pe Nistru”.

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