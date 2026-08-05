Hajder: Moldova consumă stocul strategic de apă

Potrivit ministrului, Moldova utilizează deja rezerva strategică pentru a asigura populația cu apă, informează realitatea.md.

„Mă aflu la lacul de acumulare din Novodnestrovsk, în Ucraina, de unde provine principala sursă de apă pentru Nistru. Din păcate, vedem că lacul de acumulare este umplut doar pe jumătate. Dacă anul trecut nivelul mediu al apei era de 117 metri, atunci în acest an a ajuns la un prag critic — 112,9 metri. Adică, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, avem cu mai mult de patru metri mai puțină apă”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Hajder, în ultimele zile în lacul de acumulare intră, în medie, doar 30 de metri cubi de apă pe secundă, în timp ce în Nistru se evacuează aproximativ 85 de metri cubi pe secundă.

„Asta înseamnă că Guvernul depune eforturi pentru a asigura cetățenii cu apă, însă este necesar să înțelegem că, în prezent, consumăm rezerva strategică a lacului de acumulare. Dar nicio rezervă nu este infinită”, a avertizat ministrul.

Hajder a menționat că autoritățile monitorizează permanent situația și încearcă să păstreze cât mai mult timp posibil alimentarea neîntreruptă cu apă a populației. El a mai îndemnat cetățenii să folosească apa în mod chibzuit, iar operatorii de alimentare cu apă și canalizare să adapteze infrastructura la noile condiții, pentru a asigura furnizarea apei fără întreruperi.

Între timp, Guvernul a transmis întreprinderii Apă-Canal Chișinău încă patru motopompe, cu o productivitate totală de 4 mii de metri cubi pe oră. În total, au fost livrate cinci astfel de instalații, care, dacă va fi necesar, vor putea fi utilizate pentru preluarea și transportul apei pe distanțe mari.

Scăderea nivelului apei în lacul de acumulare din Novodnestrovsk este legată de seceta din regiune și de reducerea afluxului de apă. Autoritățile avertizează că diminuarea volumului deversărilor în Nistru poate afecta activitatea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, principala sursă de alimentare cu apă potabilă a Chișinăului.

Până pe 7 august, în Moldova continuă să fie în vigoare avertizarea hidrologică privind nivelul scăzut al apei în toate bazinele acvatice ale țării. La stația de captare a apei din Vadul lui Vodă continuă lucrările de pregătire pentru o posibilă scădere ulterioară a nivelului Nistrului.