Hajder cere demiterea directorului „Pădurea Domnească” din cauza managementului catastrofal.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a cerut demisia directorului rezervației naturale „Pădurea Domnească” după un control care a scos la iveală încălcări grave în gestionarea instituției.

Potrivit ministrului, raportul a evidențiat un „management catastrofal” și un blocaj administrativ și financiar critic, transmite rupor.md.

Hajder a declarat că au fost descoperite nereguli în implementarea planului de refacere a pădurilor. Din toate suprafețele destinate plantării, doar 40% au fost considerate în stare satisfăcătoare. Restul au fost evaluate ca nesatisfăcătoare, deoarece lucrările au fost efectuate parțial sau deloc.

La fața locului, potrivit ministrului, nu au fost găsiți 81.540 de puieți care figurau doar în documente. În plus, în zona satului Chetriș au fost descoperiți încă 41.700 de puieți abandonați direct pe pământ. Aceștia s-au uscat complet și au fost deteriorați.

„Am primit raportul verificării efectuate în rezervația naturală „Pădurea Domnească”, iar rezultatele arată un management catastrofal și o incompetență revoltătoare. Cifrele din document confirmă un blocaj administrativ și financiar critic în instituție”, a scris Hajder.

În ceea ce privește situația financiară, ministrul a spus că întreprinderea funcționează cu pierderi de mai mulți ani consecutiv, iar datoriile totale depășesc 4,3 milioane de lei. Angajații rezervației nu și-au primit salariile de cinci luni.

„În fața acestei gestiuni defectuoase și a prejudiciului adus statului, cer demiterea directorului rezervației „Pădurea Domnească” și începerea urgentă a măsurilor pentru redresarea situației”, a declarat ministrul.

Hajder a menționat că acesta nu este singurul caz. Cu câteva săptămâni în urmă s-a încheiat o verificare la întreprinderea silvică din Glodeni. Acolo, potrivit ministrului, au fost descoperite încălcări cel puțin la fel de grave, legate de gestionarea fondului forestier și a lemnului. După aceasta, directorul întreprinderii a fost demis.

Ministrul a anunțat că în perioada următoare verificările vor fi intensificate. Potrivit lui, în sistem va fi aplicată „toleranță zero față de incompetență, corupție sau prejudicierea patrimoniului natural”.