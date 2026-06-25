Hajder a suspendat ordinul de împușcare a căprioarelor după reacțiile publice.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a suspendat ordinul care permitea vânătoarea a peste 900 de căprioare în sezonul 2026–2027. Decizia a fost luată ca urmare a reacției publice și a numeroaselor solicitări ale cetățenilor.

Hajder a recunoscut că tema vânătorii la căpriori a stârnit emoții puternice și a declarat că astfel de decizii necesită consultări mai ample și explicații mai detaliate, scrie rupor.md.

„Am auzit îngrijorarea oamenilor și sunt de acord că pentru astfel de decizii sunt necesare consultări extinse și explicații mult mai clare. Prin urmare, suspend ordinul privind vânătoarea la căpriori la nivel național”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Hajder, el va dispune efectuarea unui nou recensământ al efectivului real de căpriori și va iniția consultări publice. La discuții, a spus ministrul, trebuie să participe specialiști, administrațiile ariilor protejate, organizații ecologice și societatea civilă.

Totodată, Hajder insistă că gestionarea populației de animale sălbatice rămâne o responsabilitate a ministerului și este aplicată în țările UE. El a spus că în unele zone ale Moldovei efectivul de căpriori depășește norma recomandată de până la șapte ori, ceea ce pune presiune pe pădurile tinere, habitatele animalelor și terenurile agricole.

„Dorim să avem căpriori, dar dorim și păduri sănătoase. Pentru aceasta trebuie să menținem echilibrul în natură”, a spus Hajder.

Ministrul a menționat că anterior ministerului i s-a propus să permită vânătoarea a câteva mii de căpriori, însă el a limitat cota la aproximativ 3% din efectivul total pentru a preveni abuzurile.

La 17 iunie, Hajder declara că populația de căpriori din Moldova este estimată la peste 28.000 de exemplare. Atunci el explica ordinul prin plângerile agricultorilor și pagubele pe care animalele sălbatice le provoacă terenurilor agricole, pădurilor tinere și parcelelor plantate în cadrul programelor de împădurire.

Conform ordinului anterior, în sezonul 2026–2027 era permisă vânătoarea a peste 900 de căpriori în 82 din cele 191 de fonduri cinegetice. Vânătoarea urma să se desfășoare doar prin metode individuale, fără vânătoare de tip brigadă.

Hajder a mai spus că în cadrul consultărilor ministerul va discuta situația altor specii de cerbi și hibrizilor aduși în perioada sovietică pentru vânătoare. Potrivit ministrului, aceștia reprezintă acum o amenințare pentru cerbul nobil autohton.