Guvernul va examina transferul clădirilor CFM din Chișinău către Consiliul Superior al Magistraturii

Guvernul Republicii Moldova va examina pe 17 iunie proiectul privind transmiterea clădirilor sediului central al CFM de pe strada Vlaicu Pîrcălab, 48, din centrul Chișinăului, către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Conform proiectului, două clădiri urmează să fie transferate gratuit din administrarea Agenției Proprietății Publice, care gestionează Căile Ferate din Moldova (CFM), în administrarea și folosința CSM. În document sunt indicate două clădiri cu trei etaje, cu numere cadastrale 0100205.419.01 și 0100205.419.02. Suprafața lor este de 1.100,2 mp și 568 mp, transmite rupor.md.

După aprobarea deciziei, Agenția Proprietății Publice și CSM vor trebui să creeze o comisie și să formalizeze transferul proprietății în termen de 30 de zile.

În nota explicativă se menționează că, în prezent, CSM activează în clădirea de pe strada Mihai Eminescu, 5. Consiliul deține doar o parte din clădire și terenul adiacent, iar spațiul nu asigură condiții normale pentru activitatea instituției.

Autorii proiectului susțin că situația s-a complicat după ce cealaltă parte a clădirii a trecut în proprietate privată și acolo a început o reconstrucție. Aceasta, spun ei, creează riscuri pentru controlul accesului, păstrarea arhivei și a încăperilor protejate, precum și „împiedică activitatea din cauza zgomotului”.

Clădirile CFM de pe Vlaicu Pîrcălab sunt numite în proiect una dintre cele mai potrivite opțiuni pentru CSM. În nota explicativă se afirmă că suprafața, compartimentarea și amplasarea lor permit organizarea activității instituției și protecția informațiilor sensibile.

Totodată, în proiect nu este indicat unde ar trebui să se mute aparatul central al CFM după transferul clădirilor. În document se menționează doar că transferul trebuie să aibă loc după mutarea comunicațiilor dispeceratului CFM din clădirea de pe Vlaicu Pîrcălab, 48.