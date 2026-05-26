Guvernul simplifică procesul de amalgamare a localităților.

Cabinetul de miniștri se pregătește să aprobe modificarea acestei proceduri, în timp ce anterior pentru aceasta era necesar două treimi din voturi (adică 66,67%), scrie rupor.md.

Autoritățile speră că această măsură va debloca procesul de consolidare voluntară. Potrivit Guvernului, cerința anterioară de două treimi din voturi era justificată prin faptul că unirea implica organizarea alegerilor locale anticipate și încetarea mandatelor funcționarilor în exercițiu, motiv pentru care era necesar un consens larg.

„Schimbările conceptuale actuale în legislație prevăd că unirea voluntară va avea loc fără organizarea alegerilor locale anticipate, acest proces fiind sincronizat cu alegerile locale generale. Astfel, aleșii locali își vor exercita atribuțiile pe întreaga durată pentru care au fost aleși. În condițiile în care reforma nu afectează durata mandatului reprezentanților locali, menținerea pragului de două treimi din voturi devine o barieră disproporționată, capabilă să blocheze procese administrative de interes public important. Ajustarea majorității necesare de voturi este necesară pentru a asigura coerența normativă și simplificarea implementării procesului de unificare”, argumentează Cabinetul de miniștri.

O altă modificare se referă la distanța dintre centrele administrative ale localităților: aceasta trebuie să fie de până la 25 de kilometri. Autoritățile susțin că în fiecare localitate vor funcționa centre unice de prestare a serviciilor, astfel încât cetățenii nu vor avea nevoie să se adreseze personal primăriei. Oficialii se referă la experiența altor state și afirmă că în Republica Moldova nu există obstacole geografice, cum ar fi munți, insule sau râuri mari, care să îngreuneze deplasarea pe distanțe mai mari de 25 de kilometri.

Conceptul reformei administrației publice locale a fost prezentat la începutul lunii aprilie. Guvernul intenționează să finalizeze acest proces până la următoarele alegeri locale generale, astfel încât votarea să aibă loc deja în localitățile consolidate. Procesul de reformare prevede, printre altele, reducerea numărului de raioane din țară la 10.