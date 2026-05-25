Guvernul nu a susținut înăsprirea pedepselor pentru droguri: Măsura ar putea supraaglomera penitenciarele.

Documentul prevedea o înăsprire semnificativă a pedepselor, inclusiv creșterea duratei închisorii și introducerea detenției pe viață pentru formele agravante ale infracțiunilor, scrie logos-pres.md.

Poziția Guvernului

Guvernul a pregătit un aviz negativ privind această inițiativă legislativă. În acesta se subliniază că introducerea detenției pe viață pentru infracțiuni legate de droguri este „excesivă” și incompatibilă cu practica juridică, unde o astfel de măsură a pedepsei presupune în mod tradițional cele mai grave fapte, cum ar fi omorul.

În aviz se menționează, de asemenea, că proiectul nu corespunde pe deplin standardelor Uniunii Europene în domeniul politicii antidrog, care promovează un echilibru între măsurile punitive, prevenție și tratament.

Mai mult, Guvernul avertizează că aplicarea unor pedepse mai aspre poate duce la supraaglomerarea instituțiilor penitenciare, creșterea cheltuielilor statului și agravarea problemelor din sistemul de detenție. Acest fenomen creează și riscuri sanitare serioase, favorizând răspândirea unor boli infecțioase precum HIV/SIDA, hepatita C și tuberculoza.

Argumentele autorilor

Este de remarcat că acest proiect de lege a fost propus ca inițiativă legislativă de deputații din „Partidul Nostru”. Documentul vizează înăsprirea sancțiunilor pentru persoanele care facilitează, comercializează sau încurajează consumul de droguri. În cazul traficului ilegal de droguri cu scop de vânzare în circumstanțe agravante — cum ar fi cantități mari sau foarte mari, implicarea grupărilor infracționale organizate sau alte semne calificative — se propune o creștere substanțială a duratei detenției. Aceasta va fi între 12 și 15 ani sau între 15 și 20 de ani, iar în cele mai grave cazuri poate ajunge la 20–25 de ani de închisoare sau detenție pe viață, inclusiv interzicerea exercitării anumitor funcții și sancțiuni sporite pentru persoanele juridice.

Inițiativa legislativă prevede, de asemenea, pedepse aspre pentru cei care determină alte persoane să consume substanțe interzise sau pun la dispoziție spații pentru consumul acestora.

„În Republica Moldova consumul și traficul de droguri nu mai sunt de mult o problemă izolată, legată exclusiv de straturile marginale ale societății. În ultimii ani se observă o creștere constantă a numărului de dosare penale și de persoane implicate. Numai în 2024 au fost inițiate 1.075 de dosare penale pentru infracțiuni legate de droguri, iar 582 de dosare au ajuns în instanță. În total, 692 de persoane au fost urmărite penal pentru astfel de infracțiuni, majoritatea bărbați, mulți dintre ei fiind la prima abatere și oficial neangajați. Aceste cifre arată că amploarea fenomenului afectează deja direct siguranța publică și ordinea în comunitățile noastre”, argumentează autorii proiectului.

În ciuda avizului negativ din partea Executivului, inițiativa legislativă va fi examinată și discutată în ședința plenară a Parlamentului.