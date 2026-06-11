Guvernul alocă 10 milioane de lei pentru 33 de proiecte de dezvoltare locală

Inițiativele care vor fi implementate sunt incluse în hotărârea aprobată de Guvern. Ele au fost selectate în urma unui concurs. Costul proiectelor variază între 200.000 și 348.000 de lei. Proiectele acoperă mai multe domenii, precum dezvoltarea infrastructurii, protecția mediului, eficiența energetică, cultura, educația și protecția socială, transmite moldpres.md.

Secretarul de stat al Guvernului, Alexandru Buzatu, a anunțat în cadrul ședinței cabinetului de miniștri că la concurs au fost depuse 123 de cereri, dintre care 113 proiecte au fost recunoscute conforme cerințelor.

„Sunt proiecte mici, dar cu suflet”, a subliniat Alexandru Buzatu.

Din resursele financiare alocate prin programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” va fi achiziționat un minitractor multifuncțional în satul Cimișeni, raionul Criuleni, va fi construită o centrală termică pe biomasă pentru gimnaziul din Geamăna, raionul Anenii Noi, iar pe acoperișul Grădiniței „Prichindel” din satul Sipoțeni, raionul Călărași, vor fi instalate panouri solare cu o putere de 60 kW. De asemenea, va fi amenajat un parc modern cu scenă în aer liber în satul Bădrăgii Noi, raionul Edineț, va fi reparat blocul alimentar al gimnaziului din satul Bahmut, raionul Călărași, iar infrastructura centrului administrativ și economic al satului Copceac din UTA Găgăuzia va fi modernizată prin reparația drumurilor și amenajarea trotuarelor.

Conform proiectului hotărârii, Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile pentru activitățile proiectelor în cadrul programului „DAR 1+3” pe baza documentelor de plată prezentate de beneficiarii fondurilor către trezoreriile regionale. Beneficiarii sunt obligați să utilizeze alocațiile bugetare până la sfârșitul anului bugetar 2026.

Programul „DAR 1+3” este o inițiativă care încurajează diaspora să investească în dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova. Finanțarea proiectelor se realizează după formula „1+3”: diaspora, Guvernul Republicii Moldova, autoritățile locale și partenerii de dezvoltare. Din 2020, în cadrul acestui program au fost implementate peste 200 de proiecte de dezvoltare locală.