Guvernul a transmis clădirile CFM Consiliului Superior al Magistraturii.

Guvernul a aprobat, la 17 iunie, transferul a două clădiri ale CFM de pe strada Vlaicu Pîrcălab 48, din centrul Chișinăului, către Consiliul Superior al Magistraturii.

Proiectul a fost prezentat în ședință de directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari.

Conform documentului, două clădiri sunt transferate gratuit din administrarea Agenției Proprietății Publice, aflată în subordinea CFM, în administrarea și folosința Consiliului Superior al Magistraturii. Este vorba despre două clădiri cu trei etaje, cu numere cadastrale 0100205.419.01 și 0100205.419.02. Suprafața lor este de 1100,2 mp și 568 mp, scrie rupor.md.

După intrarea în vigoare a deciziei, Agenția Proprietății Publice și CSM trebuie să creeze o comisie și să formalizeze transferul bunurilor în termen de 30 de zile.

Cojuhari a declarat că decizia este legată de o utilizare mai rațională a proprietății de stat.

„Logica deciziei este simplă: proprietatea de stat trebuie folosită acolo unde aduce mai multă utilitate publică. În acest caz este vorba despre o clădire centrală cu o capacitate importantă, care poate răspunde mai bine nevoilor instituției sistemului judiciar”, a spus Cojuhari.

Șeful APP a mai spus că actualul sediu al CSM are o suprafață limitată, iar transferul clădirilor va crea condiții mai potrivite pentru activitatea consiliului. Un argument suplimentar în favoarea transferului a fost trecutul clădirii: Cojuhari a amintit că aceasta a fost deja legată de sistemul judiciar.

„Este important să subliniem și caracterul istoric al acestei clădiri, deoarece imobilul are o legătură cunoscută cu sistemul judiciar, fiind o fostă clădire istorică a instanțelor”, a declarat el.

În același timp, despre CFM Cojuhari a vorbit nu în cheie istorică, ci economică. Potrivit lui, proiectul va permite o administrare mai rațională a proprietății aflate în gestiunea CFM.

„Oficiul administrativ central, scump de întreținut și care nu este legat direct de activitatea principală feroviară, nu trebuie să blocheze deciziile instituționale utile și importante pentru stat”, a spus directorul Agenției Proprietății Publice.