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agora.md logoagora
12 Iunie 2026, 10:47
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Guvernul a respins inițiativa de suport suplimentar pentru pensionari

Guvernul nu susține proiectul de lege al socialiștilor, care prevede acordarea unui suport financiar anual pentru pensionari și beneficiarii de alocații sociale de stat. Executivul consideră că măsura ar genera presiuni bugetare.

Guvernul a respins inițiativa de suport suplimentar pentru pensionari.
Guvernul a respins inițiativa de suport suplimentar pentru pensionari.

În avizul Guvernului se menționează că sistemul actual de protecție socială se bazează pe majorări succesive, informează agora.md.

Autoritățile subliniază că majorarea veniturilor se realizează „gradual”, în funcție de capacitatea economică a statului, iar această abordare trebuie păstrată.

Totodată, Guvernul atrage atenția că proiectul ar genera cheltuieli semnificative, estimate la peste 1,2 miliarde de lei în 2026, cu o creștere până la circa 2,9 miliarde de lei în 2029, sume care nu sunt incluse în cadrul bugetar pe termen mediu.

În document se mai arată că mecanismul propus de socialiști „presupune o creștere automată, fără existența unor limite bugetare clare”.

De asemenea, Executivul consideră că raportarea suportului la pensia medie poate afecta echitatea sistemului, întrucât ar putea genera diferențe semnificative între beneficiari aflați în situații similare.

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