Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului până în 2029.

Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-2029 – „Turism 2029”.

Acesta urmărește transformarea turismului într-un motor de creștere economică, capabil să atragă mai mulți vizitatori, să genereze venituri suplimentare pentru afaceri și comunități și să creeze noi locuri de muncă în întreaga țară.

Acțiunile planificate vizează dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice, pregătirea specialiștilor din domeniu și promovarea ofertei turistice prin soluții digitale moderne. Totodată, Programul va sprijini dezvoltarea turismului rural și va contribui la valorificarea mai eficientă a patrimoniului cultural, natural și vitivinicol al Republicii Moldova, transmite infotag.md.

În 2025, Moldova a fost vizitată de peste 600.000 de turiști, iar veniturile din industrie au depășit 5 miliarde de lei.

Bugetul programului Turism 2029 este de 618,2 milioane de lei. Autoritățile planifică crearea a aproximativ 5.000 de noi locuri de muncă în domeniu. Coordonarea și monitorizarea implementării programului vor fi asigurate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.