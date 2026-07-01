Guvernul a aprobat noi cerințe de siguranță pentru navele de pasageri.

Guvernul a aprobat Regulamentul privind cerințele de stabilitate pentru navele de pasageri de tip ro-ro, care efectuează curse regulate înspre sau dinspre porturile Republicii Moldova.

Noile reguli stabilesc cerințe tehnice clare privind stabilitatea navelor de pasageri atât pentru navele noi, cât și pentru cele aflate în exploatare, notează noi.md.

Cerințele se referă, inclusiv la modul de evaluare a stabilității în caz de avarie, cu scopul de a crește nivelul de siguranță pentru pasageri.

De asemenea, sunt introduse prevederi privind certificarea navelor, recunoașterea certificatelor și controlul efectuat de Agenția Navală.

Noile cerințe se aplică atât navelor care navighează sub pavilionul Republicii Moldova, cât și navelor sub pavilion străin care operează curse regulate către sau dinspre porturile țării.

Prin aceste măsuri este aliniat cadrul normativ național la standardele Uniunii Europene și la normele internaționale în domeniul siguranței maritime.