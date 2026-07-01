Guvernul a aprobat emiterea semnăturilor electronice pentru cetățeni începând cu vârsta de 14 ani

Guvernul a aprobat o decizie care va permite tinerilor să introducă certificatul calificat de semnătură electronică în cartea de identitate sau în permisul de ședere.

Șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, a menționat că această inovație va oferi adolescenților acces sigur la serviciile digitale de stat pentru categoria lor de vârstă imediat după obținerea primului pașaport, transmite rupor.md.

Semnătura va fi emisă doar la cererea adolescentului și a reprezentantului său legal. Deținerea semnăturii electronice nu conferă adolescentului capacitate deplină de exercițiu și nu îi extinde drepturile juridice. Accesul la serviciile de stat prin sistemul guvernamental MPass va fi strict limitat și adaptat vârstei și drepturilor legale ale utilizatorului.

Reforma este realizată în cadrul Strategiei de transformare digitală, pentru a face serviciile de stat mai accesibile și convenabile pentru cetățeni de la o vârstă fragedă.