theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
1 Iulie 2026, 20:18
3 971
Copiază linkul
Link copiat

Guvernul a aprobat emiterea semnăturilor electronice pentru cetățeni începând cu vârsta de 14 ani

Guvernul a aprobat o decizie care va permite tinerilor să introducă certificatul calificat de semnătură electronică în cartea de identitate sau în permisul de ședere.

Guvernul a aprobat emiterea semnăturilor electronice pentru cetățenii începând cu vârsta de 14 ani.
Guvernul a aprobat emiterea semnăturilor electronice pentru cetățenii începând cu vârsta de 14 ani.

Șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, a menționat că această inovație va oferi adolescenților acces sigur la serviciile digitale de stat pentru categoria lor de vârstă imediat după obținerea primului pașaport, transmite rupor.md.

Semnătura va fi emisă doar la cererea adolescentului și a reprezentantului său legal. Deținerea semnăturii electronice nu conferă adolescentului capacitate deplină de exercițiu și nu îi extinde drepturile juridice. Accesul la serviciile de stat prin sistemul guvernamental MPass va fi strict limitat și adaptat vârstei și drepturilor legale ale utilizatorului.

Reforma este realizată în cadrul Strategiei de transformare digitală, pentru a face serviciile de stat mai accesibile și convenabile pentru cetățeni de la o vârstă fragedă.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici