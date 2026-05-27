Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege privind mass-media, solicitând modificări.

Proiectul de lege a fost elaborat de un grup de deputați din partea PAS, transmite rupor.md.

Avizul a fost prezentat de ministrul Culturii, Cristian Jardan. Potrivit acestuia, proiectul prevede implementarea parțială în legislația moldovenească a Regulamentului european privind libertatea mass-media și crearea unei baze juridice unice pentru toate serviciile media.

Autorii inițiativei intenționează să întărească independența editorială a mass-media, să crească transparența proprietății și a surselor de finanțare ale organizațiilor media, precum și să protejeze pluralismul mediatic și activitatea jurnalistică.

Totodată, Guvernul și-a exprimat îngrijorarea față de o serie de termeni considerați prea generali sau vagi. Printre aceștia se numără „influența determinantă”, „dauna publică”, „responsabilitatea editorială” și „conflictul de interese”. În opinia Executivului, astfel de formulări pot conduce la interpretări arbitrare ale legii.

De asemenea, Guvernul propune introducerea conceptului de „conținut sponsorizat” – orice conținut media promovat contra unei recompense financiare sau de altă natură și prezentat ca material editorial fără o indicare clară a faptului că este publicitate.

Observații separate vizează protecția surselor jurnalistice. Autoritățile consideră că normele privind interzicerea supravegherii, interceptărilor și utilizării programelor spion trebuie reglementate exclusiv prin legislația penală și specială în domeniul securității.

De asemenea, Guvernul propune clarificarea procedurilor de evaluare a concentrării pe piața media și delimitarea competențelor între Consiliul Concurenței, Ministerul Culturii și Consiliul Audiovizualului.

Executivul solicită și prevederi tranzitorii clare referitoare la abrogarea Legii presei din 1994 și statutul mass-media deja existente după intrarea în vigoare a noii norme.