theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
27 Mai 2026, 16:27
1 453
Copiază linkul
Link copiat

Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege privind mass-media, solicitând modificări

Guvernul a aprobat avizul asupra proiectului noii Legi privind mass-media, însă a propus o serie de modificări și clarificări, indicând probleme de tehnică legislativă, suprapuneri de norme și existența unor formulări neclare.

Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege privind mass-media, solicitând modificări.
Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege privind mass-media, solicitând modificări.

Proiectul de lege a fost elaborat de un grup de deputați din partea PAS, transmite rupor.md.

Avizul a fost prezentat de ministrul Culturii, Cristian Jardan. Potrivit acestuia, proiectul prevede implementarea parțială în legislația moldovenească a Regulamentului european privind libertatea mass-media și crearea unei baze juridice unice pentru toate serviciile media.

Autorii inițiativei intenționează să întărească independența editorială a mass-media, să crească transparența proprietății și a surselor de finanțare ale organizațiilor media, precum și să protejeze pluralismul mediatic și activitatea jurnalistică.

Totodată, Guvernul și-a exprimat îngrijorarea față de o serie de termeni considerați prea generali sau vagi. Printre aceștia se numără „influența determinantă”, „dauna publică”, „responsabilitatea editorială” și „conflictul de interese”. În opinia Executivului, astfel de formulări pot conduce la interpretări arbitrare ale legii.

De asemenea, Guvernul propune introducerea conceptului de „conținut sponsorizat” – orice conținut media promovat contra unei recompense financiare sau de altă natură și prezentat ca material editorial fără o indicare clară a faptului că este publicitate.

Observații separate vizează protecția surselor jurnalistice. Autoritățile consideră că normele privind interzicerea supravegherii, interceptărilor și utilizării programelor spion trebuie reglementate exclusiv prin legislația penală și specială în domeniul securității.

De asemenea, Guvernul propune clarificarea procedurilor de evaluare a concentrării pe piața media și delimitarea competențelor între Consiliul Concurenței, Ministerul Culturii și Consiliul Audiovizualului.

Executivul solicită și prevederi tranzitorii clare referitoare la abrogarea Legii presei din 1994 și statutul mass-media deja existente după intrarea în vigoare a noii norme.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici