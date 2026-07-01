Guvernul a aprobat acordul privind traficul aerian dintre Moldova și Islanda.

Documentul stabilește cadrul de reglementare a transporturilor aeriene bilaterale și include prevederi privind siguranța aviației, taxele aplicabile, precum și recunoașterea certificatelor de navigabilitate și a celor de competență profesională.

În același timp, acordul reglementează drepturile privind efectuarea zborurilor, desemnarea și autorizarea companiilor aeriene, scrie infotag.md.

Vicepremierul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a menționat în ședința Guvernului de miercuri că acordul creează posibilitatea dezvoltării unor noi legături aeriene din Aeroportul Internațional Chișinău, oferă mai multe opțiuni pentru călători și contribuie la creșterea competitivității pe piața serviciilor aviatice.

Documentul a fost semnat la Chișinău la 26 mai 2026.