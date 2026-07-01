theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
1 Iulie 2026, 18:25
2 423
Copiază linkul
Link copiat

Guvernul a aprobat acordul privind traficul aerian dintre Moldova și Islanda

Guvernul a aprobat acordul privind traficul aerian dintre Moldova și Islanda.

Guvernul a aprobat acordul privind traficul aerian între Moldova și Islanda.
Guvernul a aprobat acordul privind traficul aerian între Moldova și Islanda.

Documentul stabilește cadrul de reglementare a transporturilor aeriene bilaterale și include prevederi privind siguranța aviației, taxele aplicabile, precum și recunoașterea certificatelor de navigabilitate și a celor de competență profesională.

În același timp, acordul reglementează drepturile privind efectuarea zborurilor, desemnarea și autorizarea companiilor aeriene, scrie infotag.md

Vicepremierul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a menționat în ședința Guvernului de miercuri că acordul creează posibilitatea dezvoltării unor noi legături aeriene din Aeroportul Internațional Chișinău, oferă mai multe opțiuni pentru călători și contribuie la creșterea competitivității pe piața serviciilor aviatice. 

Documentul a fost semnat la Chișinău la 26 mai 2026.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici