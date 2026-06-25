Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, primește peste 11.000 de euro pe lună.

Banca Națională a Moldovei se află în topul instituțiilor publice cu cele mai mari venituri, potrivit declarațiilor de avere ale funcționarilor.

Guvernatoarea Anca Dragu a raportat, în 2025, un venit anual de peste 2,7 milioane de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 232.000 de lei lunar, la care se adaugă diurne de circa 187.000 de lei. La rândul său, prim-viceguvernatorul Petru Rotaru a declarat un venit de peste 2,4 milioane de lei anual, respectiv în jur de 200.000 de lei lunar, informează unimedia.info.

Potrivit declarației de avere, familia guvernatoarei BNM Anca Dragu deține mai multe bunuri imobile, inclusiv două intravilane și 10 proprietăți, printre care un apartament de 89 de metri pătrați achiziționat în 2024, evaluat la 165.000 de euro. De asemenea, sunt declarate un automobil Mercedes și un vehicul Honda, precum și active financiare în România. Soțul acesteia deține integral două companii, iar în 2025 Anca Dragu a contractat un împrumut de peste 300.000 de euro.

Totodată, potrivit declarației de avere, prim-viceguvernatorul BNM Petru Rotaru deține o casă de locuit și un apartament, precum și un autoturism Skoda Superb. Casa, achiziționată în 2018, are o suprafață de 117 metri pătrați și este evaluată la aproximativ 436.000 de lei, însă valoarea de piață indicată ajunge la circa 1,5 milioane de lei. De asemenea, în 2025 acesta a declarat un apartament de 75,2 metri pătrați, evaluat la peste 70.000 de euro.