Grosu: Escrocheriile telefonice sunt coordonate din afara țării.

Autoritățile intensifică măsurile de combatere a escrocheriilor telefonice și online, inclusiv prin examinarea unor soluții tehnologice care să permită identificarea apelurilor frauduloase provenite din afara țării.

Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a precizat că subiectul este analizat de o comisie specială, iar instituțiile statului întreprind deja acțiuni pentru limitarea fenomenului, transmite moldpres.md.

Potrivit șefului Legislativului, una dintre soluțiile aflate în discuție este implementarea unor programe informatice de către operatorii de telefonie mobilă, care să permită identificarea apelurilor suspecte.

„Operatorii de telefonie mobilă pot implementa un soft care să ne permită să vedem foarte clar că apelul este unul fraudulos și că nu provine de aici. Aici este șmecheria: aceste scheme sunt transfrontaliere, operează din afara teritoriului nostru, dar au și complici pe plan local”, a declarat Igor Grosu.

Oficialul a amintit că Guvernul a aprobat recent noi măsuri pentru sporirea securității comunicațiilor, iar autoritățile promovează de mai mult timp reguli mai stricte privind identificarea utilizatorilor de cartele telefonice.

În același context, Igor Grosu a făcut referire la informațiile prezentate recent de Serviciul de Informații și Securitate, potrivit cărora baze de date cu informații despre cetățeni ar fi ajuns în posesia unor grupări care le utilizează în scopuri frauduloase.

„SIS-ul a ieșit ieri cu un comunicat. Se pare că o bază mare de date, construită în timp de gruparea criminală Șor, a ajuns pe mâinile cui nu trebuie sau a fost vândută. Aceste date sunt monetizate și folosite în diferite scheme de înșelăciune”, a afirmat președintele Parlamentului.

Șeful Legislativului a lansat un apel către liderii politici, persoanele publice și formatorii de opinie să contribuie la informarea populației despre riscurile escrocheriilor telefonice.

„Toți cei care au credibilitate și audiență trebuie să vorbească despre aceste pericole. Cetățenii trebuie să verifice informațiile, să își contacteze rudele și să nu ofere date personale sau bani în urma unor apeluri suspecte”, a spus Grosu.

Acesta a subliniat că multe dintre schemele frauduloase se bazează pe invocarea falsă a unor instituții publice sau financiare.

„Nu sună Banca Națională cetățenii pentru astfel de situații. Dacă cineva se prezintă drept reprezentant al unei instituții și cere informații bancare sau transferuri de bani, oamenii trebuie să verifice imediat autenticitatea apelului”, a atenționat oficialul.

În final, Igor Grosu a îndemnat cetățenii să manifeste vigilență și spirit critic în fața tentativelor de fraudă.

„Închideți apelul, verificați informația, sunați la numerele oficiale sau apelați 112. Nu putem pune câte un polițist lângă fiecare cetățean, de aceea este important să dezvoltăm o cultură a prudenței și o imunitate la asemenea escrocherii”, a conchis președintele Parlamentului.

Cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate. În același timp, măsura nu limitează accesul cetățenilor la servicii de telefonie mobilă - vânzarea cartelelor va rămâne în continuare liberă. Decizia a fost aprobată de Guvern, în scopul prevenirii fraudelor, escrocheriilor și altor abuzuri comise prin utilizarea anonimă a numerelor de telefon.