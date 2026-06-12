theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
deschide.md logodeschide
12 Iunie 2026, 11:08
17 271
Copiază linkul
Link copiat

Grosu: Cei care neagă atrocitățile regimului stalinist vor fi sancționați

Persoanele care neagă atrocitățile regimului stalinist vor fi sancționate.

Grosu: Cei care neagă atrocitățile regimului stalinist vor fi sancționați.
Grosu: Cei care neagă atrocitățile regimului stalinist vor fi sancționați.

Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, după ce deputații comuniști au refuzat, în cadrul ședinței plenare din 11 iunie, să țină un minut de reculegere în memoria victimelor primului val al deportărilor staliniste.

Prezent la inaugurarea expoziției de vagoane „Teroarea de stat în Moldova sovietică. Amploare, victime și făptași”, organizată în Piața Marii Adunări Naționale, speakerul legislativului a spus că incidentul din plenul Parlamentului a fost unul neplăcut, transmite deschide.md.

„Mare mi-a fost supărarea, când unii dintre aleșii poporului au stat fără niciun simț. Un lucru care m-a supărat. Cred că este un sentiment pe care îl împărtășim noi toți cei care avem bunul simț, educația de acasă și respectul pentru buneii noștri”, a declarat Grosu.

În acest sens, a precizat președintele forului suprem, în următoarele zile autoritățile vor elabora un proiect de lege care va prevedea sancționarea persoanelor care neagă atrocitățile regimului stalinist.

„Trebuie să corectăm un lucru. Și îl vom face foarte repede. Se numește – sancționarea celor care neagă atrocitățile regimului stalinist, foametea, deportările – să fie inclusă în legislația Republicii Moldova”, a precizat el.

Potrivit lui Grosu, tragerea la răspundere a persoanelor pentru asemenea acțiuni reprezintă o metodă de educație a celor „care au tupeul să sfideze memoria noastră colectivă”.

Sursă
deschide.md logodeschide
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici