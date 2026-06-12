Grosu: Cei care neagă atrocitățile regimului stalinist vor fi sancționați.

Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, după ce deputații comuniști au refuzat, în cadrul ședinței plenare din 11 iunie, să țină un minut de reculegere în memoria victimelor primului val al deportărilor staliniste.

Prezent la inaugurarea expoziției de vagoane „Teroarea de stat în Moldova sovietică. Amploare, victime și făptași”, organizată în Piața Marii Adunări Naționale, speakerul legislativului a spus că incidentul din plenul Parlamentului a fost unul neplăcut, transmite deschide.md.

„Mare mi-a fost supărarea, când unii dintre aleșii poporului au stat fără niciun simț. Un lucru care m-a supărat. Cred că este un sentiment pe care îl împărtășim noi toți cei care avem bunul simț, educația de acasă și respectul pentru buneii noștri”, a declarat Grosu.

În acest sens, a precizat președintele forului suprem, în următoarele zile autoritățile vor elabora un proiect de lege care va prevedea sancționarea persoanelor care neagă atrocitățile regimului stalinist.

„Trebuie să corectăm un lucru. Și îl vom face foarte repede. Se numește – sancționarea celor care neagă atrocitățile regimului stalinist, foametea, deportările – să fie inclusă în legislația Republicii Moldova”, a precizat el.

Potrivit lui Grosu, tragerea la răspundere a persoanelor pentru asemenea acțiuni reprezintă o metodă de educație a celor „care au tupeul să sfideze memoria noastră colectivă”.