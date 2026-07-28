Grosu: Au fost adoptate regimuri de pregătire sporită pentru stabilizarea situației.

Două regimuri de alertă sporită în domeniile energetic și hidrologic au fost instituite pentru a permite autorităților să reacționeze operativ și să gestioneze consecințele crizelor.

Despre aceasta a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. El a spus că dificultățile legate de livrările de combustibil țin, inclusiv, de situația din domeniul securității din zona portului Novorossiisk, transmite infotag.md.

„Vedem că Kazahstanul a găsit o soluție. În România nu vor mai fi asigurate livrări prin Novorossiisk. Este vorba despre securitatea navelor și a infrastructurii portuare. Am înțeles că a fost găsită o soluție printr-o altă țară. Livrările sunt deja pregătite, însă va fi nevoie de câteva zile, până când marfa va ajunge la Constanța și mai departe”, a explicat el.

Potrivit lui Grosu, autoritățile de la Chișinău vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura alimentarea neîntreruptă a țării cu produse petroliere. În același timp, el a recunoscut îngrijorarea autorităților legată de faptul că fermierii nu sunt asigurați în volum suficient cu motorină în perioada campaniei agricole de vară.

„Seara, pe 26 iulie, în portul Giurgiulești a intrat o singură navă, iar astăzi ar trebui să intre încă una. Guvernul face tot posibilul ca, cât mai curând, să asigure fermierii cu motorină”, a subliniat el.