Grosu a îndemnat angajații băncilor să reacționeze „când oamenii retrag sume mari în panică”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, îndeamnă cetățenii să fie mult mai atenți înainte de a oferi bani sau date personale unor persoane necunoscute, care pretind că reprezintă bănci sau instituții ale statului. De asemenea, și angajații băncilor sunt rugați să intervină atunci când văd persoane disperate, care solicită retragerea unor sume mari din conturi, transmite Radio Moldova.

Igor Grosu s-a declarat șocat de naivitatea unor cetățeni, spunând că este de neînțeles cum oamenii, în urma unui simplu apel telefonic, merg la bancă, își retrag toate economiile și le oferă unei persoane complet necunoscute.

Șeful Legislativului le-a recomandat oamenilor, în special vârstnicilor care cad cel mai des în capcana escrocilor, să verifice orice informație suspectă și să ceară ajutorul rudelor sau cunoscuților înainte de a lua decizii financiare.

„Aveți copii, aveți rude, aveți vecini. Mai puneți întrebări. (...) Telefonați feciorii, fiicele - „dragul mamei, uite ce am primit, este adevărat lucrul acesta?!”.

Igor Grosu a atras atenția și asupra responsabilității angajaților din sistemul bancar.

„Când vedeți că vine cineva disperat și vrea să ridice tot ce are pe cont, puneți-vă niște întrebări”, a menționat președintele Parlamentului.

Întrebat ce poate face statul pentru a opri fenomenul care face numeroase victime, oficialul a spus că responsabilitatea trebuie împărțită între autorități și cetățeni.

„Nu poți să pui câte un polițist la fiecare cetățean care are bani în bancă. Felicitări că au. Eu nu-i am. Dar trebuie să fie dublă responsabilitate”, a afirmat el, apreciind că poliția a demarat campanii de informare pentru prevenirea fraudelor.

Referindu-se la autorii acestor fraude, Igor Grosu a declarat că oamenii legii trebuie să investigheze rapid grupările implicate.

„Erau niște informații că vin din penitenciare. Iată de ce se mai fac, din când în când, raidurile acestea, să vadă ce echipamente au pătruns și au la dispoziție deținuții. Dar sunt și dintre cei care sunt șmecheri și se dau de la bancă și așa mai departe. Autoritățile să-și facă treaba. Repede să-i găsească. Și am văzut că i-au asaltat pe câțiva dintre 'ingenioșii' aceștia”, a precizat spicherul.

Președintele Legislativului le-a cerut cetățenilor să verifice orice informație înainte de a reacționa și să anunțe autoritățile, prin intermediul Serviciului 112, în cazul unor apeluri suspecte.