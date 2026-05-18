theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
18 Mai 2026, 18:51
10 041
Copiază linkul
Link copiat

Greva foamei a deținuților: ANP explică regimul special din penitenciarul din Leova

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) informează că urmărește în mod constant situația din Penitenciarul nr. 3 din Leova, unde anterior au fost raportate greve ale foamei ale deținuților și cazuri de autovătămare.

Greva foamei a deținuților: ANP explică regimul special din penitenciarul din Leova.
Greva foamei a deținuților: ANP explică regimul special din penitenciarul din Leova.

Comentariul a fost publicat după relatările despre situația tensionată din instituție, transmite rupor.md.

Administrația susține că măsurile adoptate au fost menite să restabilească ordinea și să asigure securitatea în închisoare.

Potrivit datelor ANP, în timpul verificărilor din instituție au fost descoperite obiecte și substanțe interzise. Ulterior, conform administrației, un grup mic de deținuți a provocat acțiuni de nesupunere și conflicte.

În acest context, regimul special introdus pentru 10 zile este considerat de ANP o măsură legală și temporară.

Administrația a declarat că statul nu va tolera manifestările de violență și influența subculturii criminale în închisori. Totodată, se afirmă că drepturile deținuților, inclusiv accesul la asistență medicală, rămân garantate și sunt monitorizate permanent de instituțiile competente.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici