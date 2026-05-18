Greva foamei a deținuților: ANP explică regimul special din penitenciarul din Leova.

Comentariul a fost publicat după relatările despre situația tensionată din instituție, transmite rupor.md.

Administrația susține că măsurile adoptate au fost menite să restabilească ordinea și să asigure securitatea în închisoare.

Potrivit datelor ANP, în timpul verificărilor din instituție au fost descoperite obiecte și substanțe interzise. Ulterior, conform administrației, un grup mic de deținuți a provocat acțiuni de nesupunere și conflicte.

În acest context, regimul special introdus pentru 10 zile este considerat de ANP o măsură legală și temporară.

Administrația a declarat că statul nu va tolera manifestările de violență și influența subculturii criminale în închisori. Totodată, se afirmă că drepturile deținuților, inclusiv accesul la asistență medicală, rămân garantate și sunt monitorizate permanent de instituțiile competente.