Grănicerii ucraineni au descoperit un ascunziș cu un pasager într-un microbuz: Îl transportau în Moldova.

În regiunea Odesa, un bărbat a încercat să ajungă în Moldova ascuns într-un compartiment secret amenajat chiar sub podeaua unui microbuz.

Potrivit polițiștilor de frontieră ucraineni, un bărbat de 29 de ani din regiunea Kiev a plătit organizatorilor schemei 14.000 de dolari printr-un portofel criptografic pentru această călătorie, transmite rupor.md.

Instrucțiunile pentru a părăsi țara le-a primit într-unul dintre canalele de Telegram. El a venit singur în zona de frontieră, unde a fost întâmpinat de un șofer de 61 de ani, care l-a ascuns în spațiul subteran al mașinii. Totuși, nu a reușit să-l ducă pe pasager până la graniță — microbuzul a fost oprit de operativii detașamentelor de frontieră Podolsk și Belgorod-Dnistrovsk.

În prezent, șoferul este sub arest la domiciliu și riscă o pedeapsă penală pentru trecerea ilegală a persoanelor peste frontieră. Pe numele pasagerului a fost deschis un dosar administrativ, iar microbuzul și telefoanele participanților la schemă au fost confiscate.