Grădina Zoologică din Chișinău trece la programul de vară.

Reprezentanții instituției precizează că ziua de luni rămâne dedicată lucrărilor de întreținere și va fi zi sanitară.

Potrivit administrației Grădinii Zoologice, prețul unui bilet pentru adulți este de 30 de lei. Copiii, studenții, pensionarii și persoanele cu dizabilități de gradul II și III beneficiază de bilete la prețul de 5 lei. Accesul este gratuit pentru copiii cu vârsta de până la șapte ani și pentru persoanele cu dizabilități de gradul I, scrie rupor.md.

Pentru a evita cozile la intrare, administrația amintește că biletele pot fi cumpărate atât direct de la casele instituției, cât și online, prin platforma iTicket.

Pe lângă plimbările obișnuite, Grădina Zoologică oferă și servicii suplimentare. Pentru grupuri organizate de până la 15 persoane sunt disponibile excursii ghidate, la prețul de 50 de lei pentru întregul grup. De asemenea, pentru cei pasionați de activități în aer liber, sunt organizate plimbări călare și lecții individuale de echitație.