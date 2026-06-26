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noi.md logonoi
26 Iunie 2026, 15:08
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Gestionarea finanțelor publice: Curtea de Conturi își reafirmă angajamentele

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la a treia ședință a Dialogului privind politicile în domeniul gestionării finanțelor publice.

Gestionarea finanțelor publice: Curtea de Conturi își reafirmă angajamentele.
Gestionarea finanțelor publice: Curtea de Conturi își reafirmă angajamentele.

În cadrul ședinței a fost prezentat și analizat progresul în implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru perioada 2023-2030, transmite noi.md.

Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea proceselor de planificare și execuție bugetară, dezvoltarea managementului investițiilor publice, mobilizarea veniturilor, gestionarea datoriei publice și managementul riscurilor fiscale, inclusiv cele legate de întreprinderile de stat.

Participanții au discutat, de asemenea, prioritățile pentru perioada următoare, orientate spre consolidarea managementului fiscal, creșterea transparenței și optimizarea gestionării resurselor publice.

Participarea Curții de Conturi în dialog reflectă angajamentul instituției de a susține reformele în acest domeniu și de a promova, prin activitatea sa de audit extern public, principiile transparenței, responsabilității și bunei guvernări în administrarea fondurilor publice.

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