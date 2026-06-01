Infotag
1 Iunie 2026, 14:09
138
Gavriliță: Turismul este o industrie cu un mare potențial de dezvoltare, dar necesită o bază impozabilă clară

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, consideră turismul „un domeniu cu oportunități și potențial de dezvoltare semnificative”.

„Turismul este un sector care nu reprezintă doar contribuție economică, locuri de muncă sau pur și simplu exportul de servicii, dar reprezintă și în mod semnificativ imaginea țării noastre în străinătate și este un factor direct în calitatea vieții cetățenilor noștri”, a remarcat Gavriliță, citat de infotag.md.

De asemenea, el a subliniat importanța promovării unui sistem fiscal simplu, convenabil și competitiv, bazat pe conformitate și predictibilitate, care ar sprijini antreprenorii care investesc și dezvoltă afaceri în Republica Moldova.

Potrivit acestuia, „o bază impozabilă clară și echitabilă pentru industria turismului contribuie la creșterea încrederii investitorilor și la dezvoltarea unor servicii de calitate”. 

„Un astfel de sistem poate sprijini investițiile, dezvoltarea afacerilor locale și creșterea economică durabilă, confirmând angajamentul nostru față de un mediu economic activ și orientat spre dezvoltare”, a menționat ministrul. 

