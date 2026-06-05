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5 Iunie 2026, 13:36
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Gândaci într-un cămin al UTM: Studenții reclamă condiții de trai necorespunzătoare

Mai mulți studenți care locuiesc în Căminul nr. 26 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), situat pe strada Mircești, 22 din Chișinău, reclamă condiții insalubre și prezența masivă a gândacilor în spațiile de locuit.

Gândaci într-un cămin al UTM: Studenții reclamă condiții de trai necorespunzătoare.
Gândaci într-un cămin al UTM: Studenții reclamă condiții de trai necorespunzătoare.

Potrivit acestora, problema persistă de mai mult timp și afectează condițiile de trai din cămin. Studenții susțin că insectele sunt prezente în camere și în spațiile comune, iar situația le creează disconfort și îngrijorări legate de igienă, transmite stiri.md.

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au declarat că vor reveni în scurt timp cu o reacție oficială.

Deocamdată, Universitatea Tehnică a Moldovei nu a comentat acuzațiile.

De menționat că, în luna ianuarie, mai mulți studenți au reclamat condiții insalubre și prezența masivă a gândacilor în spațiile de locuit.

Mai exact, un student a semnalat problema pe rețelele sociale, menționând că insectele pot fi observate în camere, bucătării și pe holuri, iar situația persistă de mai mult timp.

Totuși, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a respins informațiile apărute în spațiul public. Tot atunci, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a respins informațiile și susținea că imaginile publicate ar putea face parte dintr-o campanie de discreditare a UTM.

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