Gaibu: Escrocii se adaptează rapid la noile tehnologii, iar „soluții magice” nu există.

Potrivit directorului Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații a Republicii Moldova (ARCOM), nu există „soluții magice” împotriva escrocilor telefonici, iar Poliția trebuie să se implice activ în lupta cu aceștia, deoarece escrocii se adaptează rapid la noile tehnologii, scrie rupor.md.

Sergiu Gaibu a declarat că există anumite criterii după care apelurile sunt clasificate ca frauduloase și pe baza cărora acestea sunt blocate. Șeful agenției a subliniat că toate apelurile sunt evaluate și verificate. Sunt analizate date geografice, volumul traficului, precum și factorii comportamentali.

La întrebarea dacă consideră măsurile adoptate suficiente pentru prevenirea infracțiunilor, Gaibu a menționat că tehnologiile se schimbă constant, iar vulnerabilitățile în domeniul telecomunicațiilor există și la nivel internațional. Funcționarul a constatat că escrocii se adaptează rapid la orice schimbare.

„Apar tehnologii noi, iar escrocii le studiază și aplică noi scheme de înșelăciune”, a declarat Gaibu. „Din acest motiv, se realizează o analiză permanentă a proceselor. Specialiștii studiază și implementează soluții pentru a contracara astfel de cazuri. Din păcate, escrocii sunt întotdeauna mai flexibili. Instituțiile de stat trebuie să parcurgă proceduri mai laborioase, iar analiza în sine necesită timp și adesea este nevoie de expertiză internațională. Agenția încearcă să utilizeze toate aceste instrumente pentru a implementa soluțiile cât mai rapid. În plus, acest lucru îi privește și pe operatori, deoarece este vorba despre o industrie înalt tehnologizată, iar lansarea unor astfel de sisteme necesită pachete investiționale destul de substanțiale”, a declarat Gaibu.