Furnizorii de servicii de comunicații vor fi obligați să verifice și să blocheze apelurile suspecte.

Furnizorii rețelelor publice și ai serviciilor de comunicații electronice vor fi obligați să implementeze măsuri tehnice pentru identificarea, verificarea și blocarea apelurilor suspecte.

Această prevedere este inclusă în proiectul de lege examinat astăzi de Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe, transmite moldpres.md.

Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Potrivit notei explicative, inițiativa legislativă este determinată de creșterea alarmantă a numărului de cazuri de fraude telefonice și acțiuni frauduloase comise prin intermediul comunicațiilor electronice, inclusiv prin utilizarea numerelor de telefon falsificate, apelurilor cu proveniență neconfirmată și serviciilor mobile preplătite activate fără identificarea utilizatorului.

Pentru protejarea cetățenilor de fraudele telefonice și de apelurile false sau neconfirmate, autorii propun obligarea furnizorilor de rețele și servicii publice de comunicații electronice, care asigură inițierea, tranzitul sau încheierea apelurilor, să implementeze măsuri tehnice și organizatorice pentru detectarea, verificarea, marcarea, filtrarea, limitarea și blocarea apelurilor suspecte.

În plus, apelurile inițiate din afara teritoriului Republicii Moldova, care afișează numere din Planul Național de numerotare, vor fi supuse unor măsuri suplimentare de verificare, marcaj sau blocare, conform cerințelor aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații.

Furnizorilor care nu vor respecta aceste obligații li se vor aplica amenzi de până la 75.000 de lei.

Proiectul de lege introduce, de asemenea, obligația activării cartelelor SIM preplătite doar pe baza unui act de identitate. Astfel, furnizarea serviciilor pentru numere preplătite ale căror utilizatori nu vor fi identificați în termenul stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații va fi suspendată. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu amenzi de până la 75.000 de lei.

Totodată, vânzarea, distribuirea sau activarea cartelelor SIM fără identificarea utilizatorului va fi sancționată cu amenzi de până la 50.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 75.000 de lei pentru persoanele juridice.

Documentul prevede, de asemenea, sancțiuni pentru utilizarea echipamentelor destinate substituției neautorizate a identificatorului liniei apelantului, inclusiv pentru utilizarea neautorizată a cartelelor SIM, profilurilor eSIM, echipamentelor de tip SIM box, GSM gateway sau alte mijloace tehnice similare. Amenda pentru o astfel de încălcare poate ajunge până la 75.000 de lei, cu privarea sau fără privarea dreptului de a desfășura o anumită activitate pe o perioadă de la trei luni până la un an.

Proiectul de lege privind prevenirea fraudelor telefonice și a fraudelor prin comunicații electronice va fi examinat în prima lectură în ședința plenară a Parlamentului.