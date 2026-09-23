Funcționarul vamal va avea dreptul să verifice suplimentar coletul.

Funcționarii vamali vor avea dreptul să selecteze colete pentru verificare indiferent de rezultatele analizei automatizate a riscurilor, iar în lipsa datelor obligatorii să le trimită pentru control fizic.

Regulile de perfectare a trimiterilor poștale se vor modifica în legătură cu armonizarea procedurilor naționale cu normele vamale ale UE și cu introducerea unui nou mecanism de impozitare a bunurilor achiziționate de pe platformele de comerț electronic din străinătate, scrie logos-pres.md.

Coletele vor putea fi păstrate până la 90 de zile

Astfel, proiectul noului regulament prevede că trimiterile internaționale vor putea fi păstrate temporar timp de până la 90 de zile. Operatorul poștal va fi obligat să țină evidența, să păstreze și să transmită Serviciului Vamal informații despre statutul acestora.

Procedura de returnare a coletelor va fi diferențiată în funcție de valoare, destinație și statutul vamal. Proiectul stabilește și regulile de corectare a erorilor din documente. Modificările vor trebui efectuate de expeditor, iar operatorul va transmite noile date în sistemul informațional.

Conform proiectului, coletele vor fi împărțite în funcție de valoare, iar tipul declarației vamale va fi stabilit în funcție de conținutul acestora. La import sunt definite 4 categorii: corespondență și trimiteri nepasibile de plăți; bunuri cu valoarea de până la 150 de euro; bunuri cu valoarea de la 150,01 până la 1.000 de euro; colete cu valoarea de peste 1.000 de euro. La rândul său, pentru export sunt propuse 3 categorii: corespondență; trimiteri cu valoarea de până la 1.000 de euro și de peste 1.000 de euro.

Sunt descrise și documentele care însoțesc trimiterile. În funcție de categoria bunurilor, va fi completat documentul de transport – pentru corespondență; declarația H7 – pentru colete de până la 150 de euro; H6 – pentru colete cu valoarea de la 150,01 până la 1.000 de euro, precum și pentru unele trimiteri necomerciale ale persoanelor fizice; H1 – pentru trimiteri de peste 1.000 de euro, produse accizabile, precum și bunuri interzise și supuse restricțiilor, iar B1 – pentru anumite trimiteri de export.

În lipsa datelor prealabile, perfectarea coletului va fi efectuată utilizând declarația standard H1, pe cheltuiala operatorului sau a altei persoane responsabile.