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logos.press.md logologos
15 Iunie 2026, 08:29
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Funcționarii vamali vor putea desfășura activități remunerate în afara orelor de muncă

Funcționarilor vamali li se va permite să desfășoare activități remunerate în timpul liber, Guvernul urmând să relaxeze regulile privind incompatibilitatea funcțiilor.

Funcționarii vamali vor putea desfășura activități remunerate în afara orelor de muncă.
Funcționarii vamali vor putea desfășura activități remunerate în afara orelor de muncă.

Conform amendamentelor propuse la Legea cu privire la Serviciul Vamal, interdicția strictă privind veniturile suplimentare va fi revizuită. Angajații vor putea desfășura activități remunerate, cu condiția ca acestea să nu genereze un conflict de interese și să nu încalce principiile de imparțialitate, scrie logos-pres.md.

De asemenea, restricțiile vor fi eliminate complet în perioadele în care raporturile de serviciu ale funcționarului vamal sunt suspendate oficial – deoarece, în acest interval, angajatul nu își exercită atribuțiile, riscurile de corupție fiind minime.

Aceste modificări urmăresc alinierea reglementărilor specifice pentru vameși la normele generale aplicabile funcționarilor publici. 

Proiectul se află în etapa consultărilor publice, urmând să fie prezentat ulterior spre examinare Cabinetului de Miniștri.

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