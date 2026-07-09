Funcționarii publici vor putea rămâne în funcție până la 7 ani după pensionare.

Inițiativa legislativă urmărește păstrarea specialiștilor cu experiență în sistem, asigurând continuitatea personalului și transmiterea eficientă a experienței acumulate către colegii tineri.

Până acum, legislația prevedea că, odată ce ating vârsta de 63 de ani, funcționarii publici puteau fi numiți într-o funcție pentru o perioadă determinată (nu mai mult de un an), iar perioada totală nu putea depăși 5 ani. Noile reguli măresc această perioadă cumulativă la maximum 7 ani, scrie logos-pres.md.

Conform noilor prevederi, funcționarul public poate fi numit într-o funcție prin decizia unei persoane sau autorități abilitate și doar cu acordul său scris. Acesta va putea continua să lucreze în aceeași funcție, într-o funcție echivalentă sau la un nivel inferior. Pe durata acestei perioade, angajații vor primi simultan pensia și salariul conform legii.

„Având în vedere principalul nostru argument, nivelul scăzut de angajare, ne propunem să extindem potențialul instituțional, inclusiv pentru ca angajații cu experiență să poată transmite cunoștințele și moștenirea profesională colegilor”, a declarat secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, prezentând proiectul în comisiile parlamentare.

Această modificare face parte dintr-o reformă mai amplă a administrației publice. Aceasta prevede revizuirea regulilor de recrutare, a eticii profesionale și a integrității. Amendamentele au fost propuse în contextul în care, la începutul anului 2026, aproape 20% din funcțiile publice din autoritățile centrale rămâneau vacante. Mecanismul actual de organizare a concursurilor, pe care fiecare instituție îl organizează separat, a permis ocuparea doar a 49,5% din posturile scoase la concurs în 2025.