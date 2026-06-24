Fumatul, interzis pe plaje, în stații și la balcoanele blocurilor, începând cu 24 iunie.

Lista locurilor unde este interzis consumul produselor din tutun și nicotină se extinde. Noile prevederi intră în vigoare din 24 iunie.

Restricțiile se aplică atât produselor tradiționale din tutun, cât și țigaretelor electronice, dispozitivelor de încălzire a tutunului și altor produse care emit aerosoli toxici, informează agora.md.

Fumatul și utilizarea produselor cu nicotină vor fi interzise pe terenurile sportive, în grădinile zoologice, parcurile acvatice, în zonele piscinelor, pe plaje, în pasajele subterane pentru pietoni, la stațiile de transport public, precum și în zonele de îmbarcare și debarcare a pasagerilor.

În plus, noile norme reglementează mai clar interdicțiile privind fumatul în blocurile de locuințe. Astfel, consumul produselor din tutun și nicotină va fi interzis în holuri, coridoare, cabinele lifturilor, alte spații comune ale blocurilor de locuințe și anexelor gospodărești, precum și pe balcoanele apartamentelor și căminelor.

O modificare separată vizează interdicția de a fuma și de a folosi vape la o distanță mai mică de 10 metri de intrările în clădirile publice.

Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de existența gardurilor sau altor obstacole. Aceasta a fost stabilită pentru a elimina interpretările diferite și pentru a asigura aplicarea uniformă a legii. Interdicția se extinde și asupra zonelor din apropierea ferestrelor deschise și sistemelor de ventilație.

De asemenea, sunt interzise pliculețele cu nicotină pentru consum oral, inclusiv cele care conțin nicotină sintetică. Dispozitivele electronice cu nicotină vor fi supuse unor cerințe mai stricte privind siguranța și informarea consumatorilor, au precizat reprezentanții Ministerului Sănătății.

Totodată, se introduce un semn unic de interdicție a fumatului, care va fi aplicabil tuturor tipurilor de produse: țigarete obișnuite, țigarete electronice, dispozitive de încălzire a tutunului și narghilea.

Pentru fumatul în locuri interzise este prevăzută o amendă de la 1.750 până la 2.250 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 40 până la 60 de ore.

Pentru permiterea fumatului în încăperi, locuri și mijloace de transport public, funcționarii riscă o amendă de la 10.500 până la 12.000 de lei, persoanele juridice – de la 13.500 până la 15.000 de lei cu posibilitatea suspendării activității, iar persoanele fizice, în cazul permiterii fumatului în transportul public, – de la 3.900 până la 4.500 de lei.

Cei care doresc să renunțe la fumat sunt sfătuiți să solicite ajutor specializat. Consultații gratuite pot fi obținute la linia fierbinte a Dispensarului Republican de Narcologie, la numărul 0 800 10001.