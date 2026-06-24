Freelancerii vor putea desfășura orice tip de activitate, dar plafonul veniturilor va fi redus.

În politica fiscală pentru anul viitor a fost inclusă o prevedere care propune eliminarea listei activităților permise pentru freelanceri. Astfel, aceștia vor avea dreptul să desfășoare orice activitate economică.

Proiectul de lege prevede acordarea antreprenorilor independenți (freelancerilor) dreptul de a desfășura orice activitate, propunând anularea Anexei la capitolul 104 din secțiunea II a Codului Fiscal, scrie logos-pres.md.

Autorii inițiativei susțin că implementarea acestei măsuri va crea un cadru juridic pentru orice persoană fizică, facilitând legalizarea și impozitarea unui număr mai mare de activități independente, și va simplifica legislația fiscală, realizând un sistem fiscal accesibil și previzibil pentru persoanele fizice.

În prezent, conform anexei la Codul Fiscal, lista cu 40 de domenii de activitate deschise pentru înregistrarea freelancerilor este stabilită în Clasificatorul tipurilor de activitate economică din Moldova (CAEM-2).

Aici sunt indicate domeniile în care se poate desfășura oficial activitatea de freelancer.

Revizuirea cotelor de impozitare și limitarea contractelor

Totodată, se propune revizuirea plafonului anual al veniturilor antreprenorilor independenți pentru stabilirea unei cote unice de impozitare de 15%, care va fi redusă de la 1,2 milioane lei la 1 milion lei, concomitent cu scăderea cotei maxime unice aplicabile de la 35% la 30%.

De asemenea, articolul 6927 va fi completat cu norme speciale care stabilesc reguli privind încheierea contractelor cu antreprenorii independenți în scopuri fiscale.

Astfel, persoanelor juridice sau fizice care desfășoară activitate antreprenorială li se va permite să încheie contracte cu antreprenori independenți în limita a 3% din fondul anual de salarii al contribuabilului pentru perioada fiscală.

Depășirea limitei de 3% va fi considerată cheltuială neacceptată, impozitată cu o cotă de 15% din suma depășită.

În același timp, cheltuielile suportate de persoana juridică în legătură cu antreprenorii independenți vor fi deductibile în scopuri fiscale în limita menționată (modificări aduse articolului 24 din Codul Fiscal).