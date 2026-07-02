Fratele deținutului împușcat: Nimeni nu ne-a explicat situația. Vreau să știu adevărul.

Fratele deținutului împușcat mortal de un polițist în timpul unei tentative de evadare din curtea Judecătoriei Strășeni cere o anchetă completă și transparentă.

Potrivit acestuia, familia nu a primit până în prezent explicații oficiale privind circumstanțele incidentului, informează stiri.md.

Bărbatul, venit din Israel pentru înmormântare, a declarat că dorește să afle ce s-a întâmplat în realitate și dacă în acest caz au fost respectate toate procedurile legale.

„Vreau dreptate. Să știu cum a fost în realitate, dacă a fost intenționat sau nu. Nimeni nu ne-a explicat situația. Am auzit mai multe versiuni și vreau să cunosc adevărul”, a spus acesta.

Fratele victimei a povestit că bărbatul a avut o copilărie dificilă, mama lor decedând când acesta avea doar 10 ani. Potrivit lui, deținutul îl ajuta pe tatăl lor, veteran de război, și intenționa să plece la muncă în Israel după eliberare.

„Avea planuri, voia și el să vină în Israel. În loc să vin la o nuntă, am venit la înmormântare”, a declarat acesta.

El susține că nu înțelege cum a fost posibilă tentativa de evadare, afirmând că fratele său ar mai fi avut anterior o tentativă de fugă și că autoritățile ar fi trebuit să ia măsuri suplimentare de securitate.

„Nu știu dacă i-au lăsat ușile deschise, dar dacă el mai avusese o tentativă de fugă, trebuiau să prevină asta”, a afirmat bărbatul.

Totodată, acesta spune că în spațiul public circulă versiuni diferite despre incident și că familia nu a fost informată oficial despre cele întâmplate.

El a mai declarat că polițistul implicat i-ar fi transmis, prin avocat, suma de 15.000 de lei pentru cheltuielile de înmormântare, însă a refuzat banii.

„Nu am nevoie de banii lui. Eu am nevoie să știu ce s-a întâmplat”, a spus fratele victimei.

Bărbatul a mai afirmat că, după ce s-a deplasat la Judecătoria Strășeni pentru a încerca să obțină informații, a fost chemat la Poliție pentru a explica prezența sa în zonă.

Amintim că un deținut de 23 de ani, condamnat pentru huliganism, a murit pe 26 iunie după ce a fost rănit de un foc de armă tras de un polițist, în timp ce ar fi încercat să evadeze din curtea Judecătoriei Strășeni. Ulterior, ancheta în acest caz a fost preluată de Procuratură.